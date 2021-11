Esporte Com problema na zaga, seleção começa a se apresentar; Coutinho é o 1º Zagueiro Lucas Veríssimo deixou a partida entre Benfica e Braga pelo Campeonato Português lesionado aos 33 minutos do primeiro tempo e desfalca a seleção

O grupo de jogadores da seleção brasileira para as duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar começou a se apresentar na noite deste domingo (7), em São Paulo. O primeiro jogador a chegar foi o meia Philippe Coutinho, que entrou em campo com a Amarelinha pela última vez em outubro de 2020 e voltou a ser convocado sob críticas. Também concen...