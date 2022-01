Esporte Com promoção, Vila Nova inicia venda de ingressos para estreia no Goianão Partida contra o Goiatuba será disputada na próxima terça-feira (25), no Olímpico, a partir das 19h30

O Vila Nova iniciou a venda dos ingressos para a estreia no Campeonato Goiano, contra o Goiatuba. Os valores são de 20 reais (inteira) e 10 reais (meia-entrada). Mulheres e adolescentes entre 12 e 17 anos anos pagam 5 reais no bilhete. O duelo será disputado no estádio Olímpico, na próxima terça-feira (25), a partir das 19h30. Para acessar o Olímpico, além do ingres...