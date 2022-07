Um dos destaques do Atlético-GO na temporada, o atacante Wellington Rato tem sido assediado e recebido propostas de outros clubes para deixar o clube, como fez ano passado, ao se transferir para o futebol japonês. O jogador garante que não se envolve com isso para manter o "foco" e não deixar cair o ritmo de jogo nas competições disputadas pelo clube.

Wellington Rato marcou um dos gols da vitória de 3 a 0 sobre o Goiás, na Serrinha, que garantiu ao Atlético-GO a conquista da vaga às quartas de final na Copa do Brasil. Agora, se prepara para o jogo de domingo (17), diante do Fortaleza, no Estádio Antonio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro.

"Sempre digo que quero trabalhar forte e firme aqui, continuar me empenhando naquilo que o professor (Jorginho) vem me pedindo. Com isso, as coisas vêm acontecendo, as especulações aparecendo, as propostas vêm chegando. Mas procuro falar para o meu empresário não me passar, para comunicar direto com o Adson (Batista, presidente). Procuro não ficar atento a isso, para não tirar o meu foco naquilo que posso dar dentro de campo", garantiu Rato.

A última proposta apresentada ao Atlético-GO foi pelo empréstimo do jogador a um clube dos Emirados Árabes, o Al Bataeh, por US$ 250 mil (cerca de R $1,3 milhão). O dirigente do Atlético-GO não aceitou.

Rato garante que fica tranquilo. "Se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer no tempo certo, aparecer uma proposta que seja boa para mim e para o clube. Quero estar tranquilo para dar o melhor ao Atlético-GO e conquistar os nossos objetivos na temporada", ressaltou o atacante atleticano.

Sobre a vitória no clássico diante do Goiás, Wellington Rato a definiu como "histórica" e que está se sentindo muito feliz pelo resultado e a conquista da vaga na Copa do Brasil.

"Muito feliz pela noite de ontem (quarta-feira, 13), pela nossa classificação. Uma vitória muito importante para nós, clube e a história do futebol também. Nós pretendemos continuar escrevendo a nossa história na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Mas agora temos de virar a chave. Domingo (17), temos jogo com o Fortaleza dentro de casa e temos de fazer valer o nosso mando de campo", comentou Wellington Rato.