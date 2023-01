Esporte Com reconhecimento facial, Goiás anuncia venda de ingressos para estreia Partida contra a Aparecidense, na Serrinha, terá bilhetes de 15 a 50 reais

O Goiás anunciou a venda de ingressos para a estreia na temporada, o jogo contra a Aparecidense, quinta-feira (12), às 20h30, na Serrinha, e adotará o reconhecimento facial já a partir do Campeonato Goiano. O item foi uma das medidas tomadas para que o jogo contra o Corinthians pela Série A, no ano passado, ocorresse com as torcidas mandante e visitante. O clube ...