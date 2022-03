Esporte Com reservas, Botafogo empata com Audax e pega Flu na semi do Carioca Botafogo entrou garantido nas semifinais do campeonato, mas brigando por colocação com o Vasco

O Botafogo visitou o Audax Rio neste domingo (13), no estádio Jair Carneiro Toscano, em jogo válido pela última rodada da Taça Guanabara, com um time alternativo e empatou em 2 a 2 em um jogo que ficou movimentado nos últimos minutos. Os gols do Audax foram marcados por Anderson Lessa e Hugo Sanches. Breno e Erison, de pênalti, fizeram os gols do Botafogo. Com 19 pon...