O Goiás derrotou o Goiânia, por 2 a 0, em jogo-treino realizado nesta terça-feira (26), no CT Edmo Pinheiro. A atividade serviu para o técnico Jair Ventura avaliar vários jogadores que têm ficado como opção no banco de reservas.

O time esmeraldino saiu vencedor da partida contra o Galo com gols marcados pelos atacantes Renato Júnior e Pedro Bahia. O jogo-treino também serviu para que os reforços Lucas Halter (zagueiro) e Marco Antônio (meia) ganhassem minutos de jogo.

A equipe utilizada pelo técnico Jair Ventura foi escalada com: Matheus Alves; Douglas, Yan Souto, Lucas Halter e Juan Tavares; Auremir, Henrique Lordelo, Danilo Barcelos e Marco Antônio; Renato Júnior e Pedro Junqueira, com outros atletas entrando no decorrer da atividade.

O Goiás tem semana aberta sem compromissos no calendário. O time esmeraldino voltará a campo apenas no sábado (30), às 16h30, para enfrentar o Coritiba, na Serrinha. O Goiânia, por sua vez, se prepara de olho na disputa da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, que terá início no dia 6 de agosto.