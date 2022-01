Esporte Com saída de Zé Roberto, Atlético-GO segue com reformulação ofensiva Dragão continua tentando refazer o setor, que tem apenas um remascente de 2021 e terá ainda a chegada de reforços

O setor ofensivo foi o mais criticado no Atlético-GO na temporada passada. Mesmo com a melhor campanha do clube na Série A - ficou em 9º lugar -, o Dragão teve o ataque muito contestado por causa dos números aquém do que se esperava da equipe. A equipe fechou o Brasileirão com 33 gols marcados em 38 jogos - média de 0,86 gol por partida.Com saída de Zé Roberto, concretizada ...