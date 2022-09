Esporte Com saúde frágil, Hailé Pinheiro quis passar últimos dias em casa Dirigente histórico do Goiás travava uma luta contra o câncer e pediu para ficar em casa nos últimos dias

Na última sexta-feira (2), o presidente executivo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, participou do Favela Pod, podcast da Central Única das Favelas, onde revelou como estava o estado de saúde do pai, Hailé Pinheiro, que morreu na quarta-feira (7). Durante a participação, Paulo Rogério Pinheiro foi questionado sobre o estado de saúde do histórico dirigente esmeraldino e expl...