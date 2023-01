O Estádio Hailé Pinheiro terá um setor exclusivo para mulheres e crianças no clássico entre Goiás e Vila Nova, no próximo domingo (29), às 10h30, pela 5ª rodada do Campeonato Goiano. É novidade nos jogos do clube esmeraldino, que vai abrir o setor inspirado no que ocorreu em jogos do Coritiba e do Athletico-PR há alguns dias por causa de decisão judicial.

O setor exclusivo para mulheres e crianças será o 3, normalmente destinado à torcida visitante. Por isso, o Goiás terá o espaço organizado desssa forma apenas em jogos em que há torcida única esmeraldina, ou seja, contra Vila Nova e Atlético-GO - o primeiro por causa de TAC firmado com o Ministério Público de Goiás e o segundo por acordo entre os clubes.

Os ingressos para o setor 3 no clássico contra o Vila Nova terá ingressos a 30 reais. Como nos outros setores, há meia para quem for com a camisa do Goiás. Nos outros espaços, os bilhetes custam: 50 reais (cadeiras), 30 reais (tobogã) e espaço família (40 reais).

Por causa de briga entre torcidas em fevereiro de 2022, Coritiba e Athletico-PR foram punidos com perdas de mando de campo no Paranaense. Dias antes de curmprir as punições, os clubes tiveram a pena revertida para adotar público apenas com mulheres e crianças (12 anos completos até o dia da partida). Contra o Aruko, o Coritiba colocou 8.871 torcedores no estádio. As imagens viralizaram e o técnico António Oliveira se mostrou emocionado com os cantos da torcida.

Em seguida, o Athletico-PR colocou 32.031 torcedores nos mesmos moldes na Arena da Baixada em jogo contra o Maringá. Nesta quarta-feira (25), o Furacão terá mais um jogo com torcida apenas de mulheres e crianças.

A venda de ingressos para Goiás x Vila Nova começou nesta terça-feira (24). O clube esmeraldino divulgou uma programação de dias e horários para cada ação do torcedor para comprar seu bilhete.