Esporte Com show coletivo, Vila Nova goleia o Iporá e lidera o Grupo A Arthur Rezende, Matheuzinho (duas vezes) e Rubens (duas vezes) marcaram os cinco gols da goleada vilanovense, pela 5ª rodada do Goianão

O Vila Nova teve uma atuação coletiva de gala e goleou o Iporá por 5 a 0 pela 5ª rodada do Campeonato Goiano. Com dois gols de Matheuzinho, mais dois de Rubens e um do volante Arthur Rezende, o time colorado venceu o Lobo Guará com sobras e fechou o 1º turno do Estadual no topo do Grupo A. O duelo foi disputado no OBA, nesta quinta-feira (10). Principal contratação do Vila N...