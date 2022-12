A Argentina está na final da Copa do Mundo, e Messi terá mais uma chance para conquistar o título que lhe falta na carreira. Com um gol e uma assistência do camisa 10, e dois gols do atacante Julián Álvarez, a seleção albiceleste goleou a Croácia, por 3 a 0, nesta terça-feira (13), no estádio Lusail, e avançou à decisão do Mundial.

A Argentina, com a vaga na final, segue com a tradição de sempre avançar nas semis. Foi assim em 1930, 1986, 1990, 2014 e 2022. A busca de Messi pelo seu priemiro título da Copa segue no Catar. Os hermanos tentam conquistar o tri mundial neste ano - foram campeões em 1978 e 1986.

A final da Copa será disputada no domingo (18), no estádio Lusail, a partir das 12 horas (de Brasília). A Argentina aguarda o vencedor do duelo entre França e Marrocos para conhecer seu adversário na decisão. Os hermanos, com Messi, buscam o tri do Mundial.

A Croácia ainda não se despede do Catar. Eliminada na semi, a seleção europeia disputará o terceiro lugar contra o perdedor do confronto entre França e Marrocos. Essa partida será disputada no sábado (17), a partir das 12 horas (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa.

JOGO ESTUDADO

O começo da partida no estádio Lusail foi de muito estudo e poucas ações ofensivas por parte das semifinalistas. A Argentina, como esperado, teve mais posse de bola nos primeiros minutos do jogo. A Croácia, com meio-campo forte, congestionou a faixa central do campo e limitou a troca de passes da equipe albiceleste no campo de defesa.

PRIMEIRA FINALIZAÇÃO

Demorou, mas a primeira finalização no jogo saiu aos 24 minutos, e foi da Argentina. Com mais posse, o time de Scaloni conseguiu empurrar as linhas defensivas da Croácia. Em uma troca de passes na entrada da área, Enzo Fernández ajeitou para a perna direita e chutou forte de longe. A bola foi na direção do gol, mas o goleiro Livakovic fez a defesa em dois tempos.

PÊNALTI E GOL DE LIONEL MESSI

A “pressão” com a bola por parte da Argentina teve resultado prático ainda no primeiro tempo. Depois de lançamento, aos 31 minutos, Julián Álvarez foi derrubado na área pelo goleiro Livakovic: pênalti marcado pelo árbitro italiano Daniele Orsato. Na cobrança, Messi bateu alto no canto esquerdo, sem chances de defesa para o camisa 1.

O gol foi histórico para Messi. Agora, o craque da albiceleste chegou a 11 gols pela Argentina e se tornou o maior artilheiro da equipe em Copas. O camisa 10 ultrapassou o ex-goleador Batistuta, que tinha 10 até hoje.

SEGUNDO GOLPE

A Croácia não sentiu o gol, mas não demorou muito para sofrer um duro golpe novamente na partida. Após algumas tentativas de jogadas ofensivas, os croatas conseguiram um escanteio aos 37 minutos. A cobrança não resultou em gol, mas gerou contra-ataque para a Argentina. Messi passou por Brozovic e acionou Julián Álvarez.

O camisa 9 da Argentina disparou, pouco depois da faixa central do meio-campo, passou por Juranovic e Sosa, antes de chutar de direita para ampliar no estádio Lusail, aos 38 minutos.

JOGO INVERTEU

O enredo da partida mudou no retorno do intervalo. Com vantagem de dois gols, a Argentina entregou a bola para a Croácia e passou a ter a estratégia de contra-ataques. A seleção croatada, nos primeiros 15 minutos, teve mais posse, mas apenas rodou a pelota próximo da área argentina, sem conseguir criar uma boa jogada que furasse o bloqueio albiceleste.

A primeira boa chegada da Argentina no segundo tempo foi criada justamente após um contra-ataque. Depois de jogada de velocidade, Messi foi acionado na ponta esquerda, se livrou da marcação e chutou de esquerda na direção do gol, mas o goleiro Livakovic impediu o segundo gol do camisa 10 no jogo.

GOLAÇO

A mudança na estratégia de jogo foi crucial para a Argentina dar o golpe final na Croácia e confirmar sua classificação à final. Aos 24 minutos, Messi disparou em contra-ataque, fez linda jogada individual e tocou para Julián Álvarez, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, marcar seu segundo gol na partida e transformar a vitória em goleada.

DYBALA EM CAMPO

Com a goleada construída, o técnico Lionel Scaloni começou a rodar o banco de reservas e preservar alguns dos destaques da equipe. De Paul, Pares e Julián Álvarez deixaram o gramado antes dos 30 minutos e com isso o treinador promoveu a estreia do atacante Dybala na Copa.

O jogador da Roma era o único jogador de ataque que ainda não havia entrado em campo pela Argentina neste Mundial. Ainda na sequência, o zagueiro Foyth e o atacante Ángel Correa também tiveram minutos em campo na semifinal.

FICHA TÉCNICA

Copa do Mundo - Semifinal

Jogo: Argentina 3x0 Croácia

Local: estádio Lusail (Al Daayen, Catar)

Data: 13/12/2022

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Daniele Orsato (Itália)

Assistentes: Ciro Carbone (Itália) e Alessandro Giallatini (Itália)

VAR: Massimiliano Irrati (Itália)

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina (Foyth), Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes (Lisandro Martínez), De Paul (Palacios), Enzo Fernández e Mac Allister (Ángel Correa); Messi e Julián Álvarez (Dybala). Técnico: Lionel Scaloni.

CROÁCIA: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa (Orsic); Brozovic (Petkovic), Kovacic e Modric (Majer); Pasalic (Vlascic), Kramaric e Perisic. Técnico: Zlatko Dalic.

Gols: Messi, aos 33 minutos (Argentina), Julián Álvarez, aos 38 minutos do 1º tempo e aos 24 minutos do 2º tempo (Argentina)

Cartões amarelos: Livakovic, Kovacic (Croácia), Cristian Romero, Otamendi (Argentina)