Com a estrela Luis Suárez, o Nacional relacionou 26 jogadores para o duelo desta terça-feira (9), contra o Atlético-GO, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O atacante Luis Suárez é o principal destaque do Nacional, que chega embalado para o confronto contra o Atlético-GO. A equipe venceu o Rentistas, pela segunda rodada do Campeonato Uruguaio no domingo (7). No duelo, o camisa 9, que começou na reserva e entrou no intervalo, marcou seu primeiro gol em seu retorno ao clube que o revelou para o futebol - ele também perdeu um pênalti nos minutos finais.

🛫🇧🇷 Lista de viajeros a Goiânia para enfrentar a @ACGOficial por el partido vuelta de 4tos de final de la @Sudamericana #ElClubGigante pic.twitter.com/wVniwrxeDn — Nacional (@Nacional) August 8, 2022

O técnico Pablo Repetto não possui desfalques para a partida contra o Dragão. Portanto, ele tem à disposição todos os jogadores que iniciaram o confronto de ida contra o Atlético-GO.

Leia também:

+ Sabia que Atlético-GO e Nacional já se enfrentaram no Serra Dourada? Veja essa história

O jogo decisivo entre Atlético-GO e Nacional será disputado nesta terça-feira, a partir das 19h15, no Estádio Serra Dourada. Após vitória de 1 a 0 na ida, o Dragão joga pelo empate para avançar à semifinal da Copa Sul-Americana.