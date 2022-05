Esporte Com título da Copa da Inglaterra, Klopp iguala marca de Alex Ferguson Treinador alemão conquistou todos os troféus possíveis na elite do futebol inglês

O técnico alemão Jurgen Klopp chegou a mais uma marca histórica no Liverpool. Com o título da Copa da Inglaterra, que a equipe não conquistava desde a temporada 2005/2006, ele conquistou todos os troféus possíveis na elite do futebol inglês. Somente Alex Ferguson, quando comandava o Manchester United, havia conseguido esse feito por um único clube. A informação é do p...