Esporte Com título do Atlético-MG, saiba quem vive o maior jejum no Brasileiro Galo foi campeão brasileiro pela segunda vez após 50 anos da primeira conquista

Campeão na noite desta quinta-feira (2) com a vitória sobre o Bahia, o Atlético-MG encerrou um jejum de 50 anos sem conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Entre os campeões nacionais, a equipe de Belo Horizonte era quem vivia o maior jejum desde sua última conquista no torneio, registrada em 1971. Agora, o clube com a seca mais prolongada no Nacional é o Gu...