O Atlético-GO está a um jogo de chegar à final inédita da Copa Sul-Americana. O Dragão tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença ou, caso seja derrotado por dois gols de frente pelo São Paulo, vai decidir vaga nos pênaltis, na capital paulista, na noite desta quinta-feira (8). Emergente no cenário do futebol nacional e, agora, continental, o Atlético-GO planeja chegar à decisão para integrar seleta lista que tem alguns clubes, como o próprio adversário da semifinal (São Paulo), na tentativa de ser campeão.

Os representantes do Brasil nas finais da Sul-Americana foram: os campeões Athletico-PR (duas vezes, em 2018 e 2021), Chapecoense (2016), São Paulo (2012) e Inter (2008) e os vices Red Bull Bragantino-SP (2021), Flamengo (2017), Ponte Preta (2013), Goiás (2010) e Fluminense (2009). O Dragão pede passagem para entrar nesta lista. Nela, o técnico e ex-goleiro do São Paulo, Rogério Ceni, que foi campeão da Sula 2012 (era capitão), e o atacante Nikão (ex-Athletico-PR) têm títulos no currículo.

Assim como a própria precocidade do Atlético-GO em torneios internacionais - só em outras duas oportunidades disputou a Sul-Americana (2012 e 2021) -, a maioria do elenco atleticano ganha rodagem na competição. Cabe ao zagueiro Wanderson, de 31 anos, a condição de único jogador atleticano campeão da Sul-Americana.

O jogador conquistou o título do torneio pelo Athletico-PR, o único brasileiro a vencer duas vezes a competição continental. Na segunda-feira (5), o fato foi lembrado pelo lateral Dudu na coletiva de imprensa.

Wanderson estava no Furacão em 2018. Atuou duas vezes nas fases eliminatórias e estava entre os relacionados para o primeiro jogo da final - 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia - no elenco que tinha os selecionáveis Renan Lodi (lateral) e Bruno Guimarães (volante), a além de Santos (goleiro), Raphael Veiga (meia) e o então iniciante Tiago Nunes (treinador).

Na temporada de calendário cheio e muitos jogos do Furacão em 2018, Wanderson participava do rodízio do elenco, que tinha zagueiros como Thiago Heleno (ainda no clube), Léo Pereira (no Flamengo) e Paulo André (hoje gestor de futebol).

O zagueiro de 31 anos é um dos mais experientes do atual elenco do Dragão, ao lado do argentino Diego Churín (atacante), de Renan (goleiro), Jorginho (atuou na Libertadores pelo Athletico-PR e Sul-Americana pelo Ceará) e até Luiz Fernando (atacante jovem, de 25 anos), que já jogou algumas edições da Sul-Americana.

Wanderson disputou a Libertadores no clube paranaense (2019) e trabalhou com técnicos como Tite, Tiago Nunes, Fernando Diniz e Paulo Autuori. Chegou ao Dragão ano passado, no segundo semestre, para suprir a ausência do zagueiro Nathan Silva, no segundo semestre.

Diego Churín rodou por clubes de Chile e Paraguai, nos quais disputou edições da Copa Libertadores pelo Cerro Porteño (Paraguai) e Unión Española (Chile) e da Sula pelo Grêmio. A experiência internacional o fez ser escolhido capitão do time. Churín tem a leitura de jogo, percepção do momento e o respeito dos colegas de elenco.

Ao lado, há outro jogador de bagagem na Sul-Americana, apesar de jovem. Luiz Fernando ganhou moral após marcar três gols nas quartas de final, sobre o Nacional (Uruguai). O atacante disputou jogos da Sul-Americana e da Libertadores por Grêmio e Botafogo. Agora, pode ser protagonista no Dragão.

Até o técnico Eduardo Baptista tem pouca participação nos torneios internacionais. Dirigiu o Sport em duas edições (2014 e 2015) da Sul-Americana. Ao chegar ao Dragão, o treinador já manifestou o desejo de fazer história, como campeão continental, numa competição em que a estreia dele foi na vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo.



Jogadores do Atlético-GO em competições sul-americanas e europeias

Wanderson: 31 anos

2022: 9 jogos na Sula pelo Atlético-GO, com 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota

2018: Campeão da Sul-Americana pelo Athletico-PR. Fez 2 jogos (contra Newell's Old Boys e Penãrol), foi expulso uma vez e foi para o banco de reservas no jogo de ida da final (1 a 1 com Junior Barranquilla)

2017: 7 jogos na Libertadores pelo Athletico-PR, eliminado nas oitavas. Expulso uma vez

Renan: 33 anos

2022: 3 jogos da Sula pelo Atlético-GO. Tem 100% de aproveitamento

2020-21: Atua pelo qualificatório da Liga dos Campeões

2019-20: Atua pelo qualificatório da Liga dos Campeões da Europa e Liga Europa

2018-19: Joga pelo qualificatório da Liga dos Campeões da Europa e Liga Europa

2017-18: Atua na Liga Europa pelo Ludogorets (Bulgária)

2011: 1 jogo da Sula pelo Botafogo (1 a 1), contra Santa Fé (Colômbia)

Dudu: 25 anos

2022: 4 jogos da Sula pelo Atlético-GO

2021: 6 jogos da Sula pelo Atlético-GO

Klaus: 28 anos

2022: 3 jogos da Sula pelo Atlético-GO

2021: 1 jogo da Sula pelo Ceará

Jefferson: 25 anos

2022: 9 jogos da Sula pelo Atlético-GO

2020: 2 jogos da Sula pelo Goiás (contra Sol de América)

2016: Campeão do Quadrangular de Seleções Sub-20, pelo Brasil, em Talca

(Chile)

Gabriel Baralhas: 23 anos

2022: 11 jogos na Sula pelo Atlético-GO. Fez 2 gols (sobre LDU e Nacional)

2021: 1 jogo na Sula pelo Atlético-GO

Marlon Freitas: 27 anos

2022: 10 jogos na Sula pelo Atlético-GO. Fez 1 gol

2021: 6 jogos na Sula pelo Atlético-GO

2017: 3 jogos na Sula pelo Fluminense. Fez 1 gol

Jorginho: 31 anos

2022: 10 jogos na Sula pelo Atlético-GO. Fez 3 gols

2021: 5 jogos na Sula pelo Ceará

2020: 2 jogos (incompletos) da Libertadores pelo Athletico-PR

Luiz Fernando: 25 anos

2022: 4 jogos na Sula pelo Atlético-GO. Fez 3 gols

2021: 3 jogos na Sula pelo Grêmio. Fez 1 gol

2020 e 21: jogou a Libertadores pelo Grêmio. Jogou 8 vezes

2019: 6 jogos na Sula pelo Botafogo. Fez 1 gol

2018: 5 jogos na Sula pelo Botafogo. Fez 2 gols

Diego Churín, 32 anos

2022; 10 jogos na Sula pelo Atlético-GO. Fez 1 gol

2021: 3 jogos na Sula pelo Grêmio. Fez 1 gol

2020: 5 jogos na Libertadores pelo Cerro Porteño

2019: 8 jogos na Libertadores pelo Cerro Porteño. Fez 1 gol

2018: 8 jogos na Libertadores pelo Cerro Porteño. Fez 4 gols

2017: 4 jogos na Libertadores pelo Cerro Porteño. Fez 2 gols

2016: 2 jogos na Sula pela Unión Española (Chile)

Wellington Rato: 30 anos

2022: 10 jogos na Sula pelo Atlético-GO. Fez 1 gol

2021: Atuou na J-League 2, do Japão, pelo V-Varen Nagasaki

Shaylon: 25 anos

2022: 8 jogos na Sula pelo Atlético-GO. Fez 3 gols

2021: 3 jogos na Libertadores pelo São Paulo

2019: 2 jogos na Sula pelo Bahia

2018: 1 jogo na Sula pelo São Paulo

2017: 1 jogo na Sula pelo São Paulo

Léo Pereira: 22 anos

2022: 11 jogos na Sula pelo Atlético-GO. Fez 1 gol

2021: 5 jogos na Sula pelo Grêmio. Fez 2 gols

Edson Fernando: 24 anos

2022: 8 jogos na Sula pelo Atlético-GO

2020: 2 jogos na Sula pelo Bahia

Hayner: 26 anos

2022: 10 jogos na Sula pelo Atlético-GO. Fez 1 gol

2015: 1 jogo na Sula pelo Bahia

Arthur Henrique: 28 anos

2022: 7 jogos na Sula pelo Atlético-GO

João Peglow: 20 anos

2022; 1 jogo na Sula pelo Atlético-GO

2020: 2 jogos na Libertadores pelo Inter-RS

2019: 3 jogos no Mundial Sub-17 pelo Brasil. Fez 2 gols

Ricardinho: 21 anos

2021: 3 jogos na Sula pelo Grêmio. Fez 1 gol

2021: 2 jogos na Libertadores pelo Grêmio. Fez 1 gol