O Fluminense enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (17), às 20h, no Maracanã, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O time carioca volta a ter time completo depois de três jogos para administrar a vantagem adquirida no estádio adversário.

Como venceu a partida de ida por 1 a 0, o Fluminense depende de um empate para ficar entre os quatro melhores do torneio. O vencedor do confronto encara o ganhador de Corinthians x Atlético-GO.

E para sacramentar a classificação, o Fluminense terá a formação que o técnico Fernando Diniz considera ideal. Nonato e Manoel, que foram desfalques em jogos do Campeonato Brasileiro, estão confirmados no Tricolor.

A classificação virou uma questão prioritária no Fluminense por causa da alta premiação que o torneio oferece, além de uma vaga direta na Libertadores ao campeão. Ao mesmo tempo, o Tricolor vem bem no Brasileirão, ocupando o terceiro lugar, apesar já estar bem distante do líder Palmeiras.

Para encarar o Fortaleza, o Fluminense atuará da seguinte forma no Maracanã: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Cano e Arias.

O Fortaleza tem na Copa do Brasil sua chance mais clara de voltar a disputar a Libertadores em 2023. O time dirigido por Juan Pablo Vojvoda vem se recuperando no Brasileirão e não ocupa mais a zona de rebaixamento. Além disso, vem colecionando bons resultados, como o triunfo por 1 a 0 sobre o arquirrival Ceará na rodada passada. O Leão do Pici não levou gol em nenhum dos três jogos do returno.

Para encarar o Fluminense, Vojvoda deve levar a campo a equipe que vem se recuperando no Brasileirão. O Fortaleza deve ter o seguinte time para o duelo: Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; José Welison, Lucas Sasha e Ronald; Moisés, Romarinho e Robson.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h (de Brasília) desta quarta-feira (17)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Amazon Prime