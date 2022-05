Após ter jogado no Chile no meio da semana e com um compromisso na Argentina na próxima quarta-feira (4), o Flamengo estreou na Copa do Brasil neste domingo (1º), contra o Altos-PI, pela terceira fase da competição, com um time misto e venceu de virada por 2 a 1, em Teresina, no Piauí. O time rubro-negro sofreu um gol de bicicleta de Manoel, mas virou com Pedro e João Gomes.

Agora o time de Paulo Sousa volta o foco para a Copa Libertadores, em que enfrentará o Talleres na quarta-feira. A equipe é a líder do Grupo H e tem 100% de aproveitamento. Já o Altos encara o Botafogo (PB), na Paraíba, no sábado (7), pela Série C, onde está na zona do rebaixamento e ainda não somou nenhum ponto.

Em sua estreia com a camisa do Flamengo, o lateral esquerdo Ayrton Lucas não teve uma boa atuação. O jogador pareceu sem ritmo de jogo e errou em algumas tomadas de decisões.

Aos 28 minutos do primeiro tempo, Manoel tabelou com Marconi, recebeu um grande passo e "enfiou o sapato". A bola explodiu no travessão e o Altos quase abriu o placar no Albertão.

Maior artilheiro da história do Altos, Manoel abriu o placar no Albertão com um gol de placa, de bicicleta, sem chances para o goleiro Santos.

O Flamengo empatou com um gol de Pedro ao seu estilo, no oportunismo e bom posicionamento, após Bruno Henrique fazer um bom desarme e fazer um grande passe.

O Flamengo chegou à virada aos 33 minutos do segundo tempo quando David Luiz fez uma grande cobrança de falta, a bola bateu na trave, deu rebote e, após bate e rebate, João Gomes empurrou para o fundo do gol.

O Altos foi um time valente em Teresina. Não se preocupou apenas em se defender e explorou muito bem os contra-ataques, criando oportunidades e fazendo uma partida digna.

Em sua estreia pelo Altos, o técnico Francisco Diá roubou a cena. Aos 22 minutos do primeiro tempo, uma bola saiu pela lateral em sua direção, e ele fingiu que devolveria e deu uma finta, enganando os jogadores e garantindo aplausos até mesmo de Diego, do Flamengo. A torcida foi ao delírio.

O Flamengo, por sua vez, encontrou muitas dificuldades em Teresina. Com um time misto e desentrosado, o clube rubro-negro não conseguiu construir jogadas de qualidade e chegou mais no "abafa", construindo a virada por conta de sua superioridade técnica.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Daniel Cabral (João Gomes), Igor Jesus (Lázaro) e Diego; Marinho, Bruno Henrique e Pedro. T.: Paulo Sousa.

ALTOS-PI: Marcelo, Ferrari (Danilo), Lucas Sousa, Fabio Aguiar e Dieyson; Marconi (Lídio), Tibiri (Bruno Leite), Diego Viana e Elielton (Danilo Bala); Manoel (Dieguinho) e Betinho. T.: Francisco Diá.

Estádio: Albertão, em Teresina (PI)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (Fifa/SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilacqua Costa (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Fábio Aguiar (ALT)

Gols: Manoel (ALT), aos 16', Pedro (FLA), aos 20', e João Gomes (FLA), aos 33'/2ºT.