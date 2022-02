Esporte Com time misto, Goiás goleia a Jataiense Time esmeraldino conquista vitória fora de casa e assume a liderança geral do Campeonato Goiano

Mesmo com uma formação alternativa, o Goiás não teve problemas para conquistar mais outra vitória na fase inicial do Campeonato Goiano na tarde deste domingo (20), em Jataí, no Estádio Arapucão. Na verdade, o time alviverde goleou a Jataiense, na estreia do técnico Zé Humberto, por 3 a 0 - gols de Pedro Raul, Da Silva e Caio Vinícius - mantém a l...