Esporte Com todos em campo, Flamengo faz penúltimo treino antes da final da Libertadores ogadores que mais inspiram cuidados no momento, Isla, Arrascaeta Bruno Henrique e Pedro participaram da atividade no gramado

A dois dias da decisão da Copa Libertadores, uma notícia que traz alivio e esperança para o torcedor do Flamengo. No treino desta quinta-feira (25), todos os jogadores trabalharam no campo do Campeón del Siglo, estádio do Peñarol. Jogadores que mais inspiram cuidados no momento, Isla, Arrascaeta Bruno Henrique e Pedro participaram da atividade no gramado e indica...