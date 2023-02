O Anápolis goleou o Goiânia por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (1º), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, e encaminhou classificação às quartas de final do Goianão com 12 pontos. Destaque para o atacante Gonzalo, de 23 anos e de 2,04m.

Grandalhão e sempre bem posicionado na área, Gonzalo marcou três vezes e entra na disputa da artilharia do Estadual, com cinco gols, mesmo número de João Celeri, do Grêmio Anápolis. O outro gol do Anápolis foi marcado pelo meia Ariel, que chegou ao quarto gol na competição e também se destaca no Galo da Comarca.

Goleado, o jovem time do Goiânia tem a defesa mais vazada da competição, com 15 gols sofridos, e chega muito pressionado para o clássico de domingo (5), no Estádio Olímpico, diante do Atlético-GO.

É a terceira goleada sofrida pelo Goiânia no Goianão - perdeu por 3 a 0 para o Vila Nova e por 4 a 0 para o Morrinhos.

Os Galos se bicaram no jogo em que a vitória significava ficar bem posicionado na briga pela classificação às quartas de final do Estadual. Mas o Galo da capital mostrou muitas fragilidades no sistema defensivo e nervosismo quando precisava ter controle da situação.

O Anápolis tirou proveito dos erros cometidos pelo Goiânia e abriu boa vantagem no primeiro tempo – 2 a 0, com os gols da dupla Ariel e Gonzalo, que balançou as redes do Atlético-GO, na vitória por 2 a 1 no Estádio Antonio Accioly.

No começo da partida, Ariel recebeu o passe e não teve dificuldades para tirar do alcance do goleiro Lúcio – Anápolis 1 a 0, aos 4 minutos. O Galo da Comarca não recuou, valorizou a posse de bola e ampliou o placar. Na jogada de ultrapassagem, o zagueiro Fábio cruzou rasteiro no pé esquerdo do grandalhão Gonzalo - 2 a 0, aos 24 minutos.

Em desvantagem no placar, o Goiânia não tinha tranquilidade. No lance de linha de fundo, Wandinho driblou Paulo Claudino, que entrou violentamente, fez a falta e foi expulso, aos 37 minutos. Ficou mais difícil para o Goiânia reagir na etapa final.

No segundo tempo, o Galo da Comarca não tirou o pé do acelerador e partiu para construir a goleada. Na cobrança de lateral, Gonzalo usou a estatura e o corpo, dominou de costas, girou e chutou rasteiro – 3 a 0, aos 2 minutos. Para fechar o placar elástico e ganhar os aplausos da torcida, Gonzalo marcou o mais belo gol dele no jogo, ao pegar de primeira, dentro da área – Anápolis 4 a 0, aos 27 minutos.

FICHA TÉCNICA

Anápolis: Márcio Fernandes, Fábio, Igor Matheus, Rafael, Cazzeta; Vinícius, Elyeser (Bem Hur), Ariel (Tito); Wandinho (Douglas), Gonzalo (Gustavo) Davi. Técnico: Luiz Carlos Winck

Goiânia: Lúcio; Eduardo, Marcelo Xavier, Olívio, Paulo Claudino; Romário (Italo), Isaac, Jean Kenedy (Irismar); Nilson (Samuel), Wallace (Gaúcho), Assuério (Júnior Ramos). Técnico: Lucas Oliveira

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis-GO). Árbitro: Elmo Resende. Assistentes: Márcio Soares e André Severo. Gols: Ariel aos 4 minutos e Gonzalo aos 24’ do 1º tempo; Gonzalo aos 2 minutos e aos 27’do 2º tempo. Expulsão: Paulo Claudino (1º tempo).