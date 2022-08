O técnico Jair Ventura celebrou a marca de 250 jogos como treinador profissional na vitória sobre o Atlético-GO, no último sábado, e mais de 10% dessas partidas foram pelo Goiás. O treinador é considerado uma figura fundamental para a campanha esmeraldina na Série A do Campeonato Brasileiro.

Contratado logo após a estreia do Goiás nesta Série A, Jair Ventura completou 27 jogos pelo time esmeraldino no clássico do último fim de semana, sendo 23 deles pelo Brasileirão. Esse número já coloca o jovem técnico como o 15º treinador com mais partidas à frente do time esmeraldino na história do Brasileirão.

Com os resultados obtidos, Jair Ventura está firme no cargo e a diretoria esmeraldina já vislumbra a permanência do treinador para a próxima temporada. Capitão da equipe, o goleiro Tadeu destacou a importância do trabalho do treinador e toda a comissão técnica para a conquista dos resultados na Série A. O Goiás ocupa a 10ª colocação na tabela de classificação.

"Ele chegou em um momento difícil e, aos poucos, junto com sua comissão foi implementando a sua forma de trabalhar e os resultados foram aparecendo", comentou o goleiro Tadeu.

Para o goleiro esmeraldino, a sequência de trabalho que já dura mais de quatro meses ajuda a explicar também o rendimento da equipe em campo. Além disso, a união em torno das ideias propostas pelo treinador é um fator fundamental.

"Ele tem o grupo nas mãos e os resultados têm acontecido. Temos nos fechado, formado uma bela de uma família e o individual vai aparecendo, não só dos jogadores como também o dele (Jair Ventura)", comentou Tadeu.