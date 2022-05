Esporte Com trajetórias opostas na última década, Real Madrid e Liverpool decidem a Champions Times se enfrentam neste sábado (28), em Paris, pela decisão da Liga dos Campeões, a partir das 16 horas (de Brasília)

Em 9 de maio de 2010, o Liverpool empatou por 0 a 0 com o já rebaixado Hull, pelo Campeonato Inglês. O clima na torcida era bélico. Dois dias antes, as contas do clube referentes àquela temporada tinham sido publicadas. O prejuízo era de 54,9 milhões de libras (R$ 332,8 milhões, valor corrigido), incluído o pagamento de juros de 40,1 milhões de libras (R$ 243,1 milhões, a...