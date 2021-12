Esporte Com uma dúvida, Atlético-GO encerra preparação para jogo contra Flamengo Recuperado de desconforto muscular, André Luís está à disposição do técnico Marcelo Cabo

O Atlético-GO tem uma dúvida para o jogo contra o Flamengo. O atacante André Luís está recuperado de um desconforto muscular e é opção para a partida que pode levar o Dragão à Libertadores. A dúvida do treinador é se entra com o atacante como titular ou mantém o time que venceu o Internacional, após a lesão de Dudu com Arnaldo no 11 inicial. Se o atacante ficar ...