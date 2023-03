Com nove estreantes e 11 nomes que estiveram na última Copa do Mundo, Ramon Menezes convocou a seleção brasileira para o amistoso contra o Marrocos, marcado para o próximo dia 25, em Tânger.

Será o primeiro jogo da equipe após a eliminação para a Croácia nas quartas de final do Mundial do ano passado.

As principais novidades da lista são os palmeirenses Raphael Veiga e Rony.

Além deles, o goleiro Mikael (Athletico), o lateral Arthur (América-MG), o zagueiro Robert Renan (Zenit), os meias André (Fluminense), Andrey Santos (Chelsea-ING), João Gomes (Wolverhampron-ING) e o atacante Vitor Roque (Athletico) são estreantes.

Entre os que estiveram na Copa do Catar, foram chamados os goleiros Ederson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras), o lateral Alex Telles (Sevilla-ESP), os zagueiros Eder Militão (Real Madrid-ESP) e Marquinhos (PSG-FRA), os meias Lucas Paquetá (West Ham-ING) e Casemiro (Manchester United-ING) e os atacantes Antony (Manchester United-ING), Riocharlison (Tottenham-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP) e Vincius Junior (Real Madrid-ESP).

Entre os que têm experiência na seleção principal, mas não estiveram no Mundial estão o zagueiro Ibanez (Rpma-ITA) e laterais Emerson Royal (Tottenham-ING) e Renan Lodi (Nottingham Forest-ING).

Menezes será o técnico interino apenas neste jogo. Ele é o titular da equipe sub-20 que neste ano disputa a Copa do Mundo da categoria na Indonésia.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrgues, ganha tempo para contratar o substituto definitivo de Tite. O favorito é o italiano Carlo Ancelotti, que tem contrato com o Real Madrid.

"Sou funcionário da CBF, me sinto muito honrado por ter sido escolhido para fazer esse jogo. O meu projeto é esse jogo, mas tenho compromisso também com o Mundial Sub-20. A lista foi feita pensando nesse jogo contra o Marrocos, que é um adversário muito forte, mas com equilíbrio das posições, oportunizar novos atletas.", disse Ramon.

A CBF teria a possibilidade de marcar dois amistosos neste mês, mas a CBF decidiu realizar apenas a partida contra Marrocos.

VEJA A LISTA DOS CONVOCADOS:

GOLEIROS

Ederson (Manchester City-ING)*

Mycael (Athletico Paranaense)

Weverton (Palmeiras)*

LATERAIS

Arthur (América-MG)

Emerson Royal (Tottenham-ING)

Alex Telles (Sevilla-ESP)*

Renan Lodi (Nottingham-ING)

ZAGUEIROS

Ibañez (Roma-ITA)

Eder Militão (Real Madrid-ESP)*

Marquinhos (PSG-FRA)*

Robert Renan (Zenit-RUS)

MEIO DE CAMPO

André (Fluminense)

Andrey Santos (Vasco)

Casemiro (Manchester United-ING)*

João Gomes (Wolverhampton-ING)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)*

Raphael Veiga (Palmeiras)

ATACANTES

Antony (Manchester United-ING)*

Richarlison (Tottenham-ING)*

Rodrygo (Real Madrid-ESP)*

Rony (Palmeiras)

Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)*

Vitor Roque (Athletico Paranense)

* Convocado para a Copa 2022