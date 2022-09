Após a vitória que tirou o Vila Nova da zona de rebaixamento da Série B depois de 21 rodadas, o técnico Allan Aal elogiou a equipe defensivamente, disse que o Tigre soube suportar a pressão e que sabia que seria jogo de poucas oportunidades. A equipe colorada ganhou do Brusque por 1 a 0, neste sábado (17), com gol de Wagner, pela 30ª rodada.

"O grande nome do jogo foi o sistema defensivo. O Tony acaba se destacando em algumas situações por ser o último homem da linha defensiva. Sabíamos que a equipe que saísse na frente, e a gente buscou sair na frente, o adversário ia se lançar de qualquer maneira e foi o que aconteceu. Muitas vezes não é você que opta por se defenser, mas o jogo pede isso. Estávamos preparados para isso e conseguimos suportar bem", descreveu Allan Aal.

O treinador disse que, em termos defensivos, foi uma das melhores partidas do Vila Nova sob o comando dele. O Tigre conseguiu o gol da vitória logos aos 3 minutos de partida. Na maior parte do jogo, sobretudo no segundo tempo, sofreu pressão do Brusque e contou com defesas de Tony para garantir a vitória.

"Temos que tirar como exemplo a nossa entrega, nossa postura, que foi defensiva, mas não encolhida. O adverário terminou a partida com praticamente cinco atacantes, dois jogadores de criação e três só se defendendo. Soubemos nos adaptar, suportar a pressão", falou Allan Aal.

O treinador disse que algumas decisões poderiam ser diferentes e o time poderia também ter matado o jogo em algum contra-ataque, para não ficar correndo o risco do empate todo o tempo. "Poderíamos ter aproveitado melhor situações de contra-ataque, principalmente no fim do jogo, e ter um placar mais tranquilo. Isso faz parte do processo, da Série B."

Em geral, Allan Aal valorizou a vitória sobre o Brusque fora de casa. "Ganhar do Brusque aqui não é fácil. Condição do gramado muito difícil, é uma equipe com imposição física."

Na próxima rodada, a 31ª, o Vila Nova joga em casa, contra o CRB, no OBA, na próxima quinta-feira (22), às 21h30.