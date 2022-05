Esporte Começo de trajetória com mudanças sutis no Vila Nova Dado Cavalcanti completa duas semanas no comando do Tigre e sugere novos traços ao time colorado

O estilo de jogo do técnico Dado Cavalcanti e a maneira como o treinador trabalha no dia a dia geram a expectativa de que em breve o Vila Nova viverá dias melhores na Série B. É o que diretoria e jogadores estão declarando após duas semanas de trabalho sob comando do profissional de 40 anos.No âmbito tático, a plataforma de jogo não mudou em comparação com a de seu a...