Esporte Comemoração de título do Atlético-MG termina com 7 presos e 17 feridos Foram registradas durante a comemoração em Belo Horizonte 33 ocorrências por furto, uma por roubo, três por uso de entorpecentes, três por danos (que podem ser em patrimônio público ou particular) e um estelionato

Sete pessoas foram presas em Belo Horizonte e cidades da região metropolitana durante as comemorações pelo bicampeonato do Atlético-MG, que se estenderam da noite de quinta-feira (2) até a madrugada desta sexta (3). A maior parte das prisões (cinco) ocorreu na capital. As outras duas foram em Contagem e Sabará. Segundo balanço divulgado pela Polícia Militar, foram ...