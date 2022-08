Uma expectativa para a Copa do Catar é como chegará a atual campeã, França. Os franceses vão ao Mundial de 2022 com um grupo talentoso e que ganhou com o retorno de Karim Benzema, do Real Madrid, candidato a melhor do mundo. A principal questão é que o futebol dos “Le Bleus” está longe de ser agradável.

A França é uma das favoritas à conquista da Copa do Catar, segundo analistas consultados pelo POPULAR, mesmo em meio à oscilação que a equipe vive.

Entre 2020 e 2021, a França chegou a ficar 18 jogos invicta (12 vitórias e seis empates), mas decepcionou ao ser eliminada nas oitavas de final da Eurocopa, em 2021, para a Suíça, nos pênaltis (4 a 3). A dúvida sobre a seleção de Didier Deschamps foi gerada neste ano, por causa da campanha ruim da equipe na Liga das Nações. Após quatro jogos, o time não venceu (dois empates e duas derrotas) e corre sério risco de não avançar de fase nas duas rodadas finais.

Apesar do momento ruim em 2022, analistas acreditam que a França chegará ao Catar como uma das favoritas. “Não vejo a França como incógnita. É uma seleção forte, que, a princípio, não prioriza a Liga das Nações e utiliza a competição para rodar, conhecer jogadores e colocar para jogar. Não dá para ser competitivo o tempo inteiro. Fazendo uma comparação com a última (Copa), a seleção francesa foi crescendo durante a competição e a Copa é aquela história, são sete jogos”, argumentou o jornalista Mário Marra, dos canais ESPN e Fox Sports.

Duas novidades marcam a França em 2022. A seleção passou a jogar, em algumas partidas, em sistema com três zagueiros. O time tem novos talentos entre os convocados como Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni e Christopher Nkunku. O principal acréscimo, porém, foi de Karim Benzema.

O artilheiro do Real Madrid, que terminou a última temporada (2021/22) com 44 gols e 15 assistências, voltou a ser convocado após seis anos. Karim Benzema não defendia a seleção desde 2015, quando foi afastado pelo treinador Didier Deschamps por um caso envolvendo seu ex-companheiro Mathieu Valbuena.

Na ocasião, o atacante do Real Madrid foi acusado de extorsão e chantagem para não divulgar um vídeo íntimo com conteúdo erótico do meia. Os dois foram afastados, mas o goleador não voltou a ser convocado.

“Acontece que isso não tem sido garantia de bom futebol para o time comandado por Didier Deschamps. Pelo contrário, a França desempenha muito abaixo do que se espera para uma equipe com todos esses jogadores, além do cracaço Mbappé, de Griezmann, Pogba e companhia. É o grupo mais talentoso que vai à Copa do Mundo, obviamente uma das favoritas, mas todos esperam dela um futebol mais agradável do que o demonstrado nestes últimos anos”, falou o jornalista Alexandre Lozetti, do Sportv.