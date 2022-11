A diretoria do Goiás voltou a consultar a possibilidade do técnico Dorival Júnior assumir a equipe esmeraldina. Após tentativas na temporada passada, o clube goiano entrou em contato com o técnico que acabou de ser desligado do Flamengo. No entanto, os dirigentes do Goiás ouviram do treinador que ele não deve aceitar nenhum convite neste momento.

Dorival Júnior foi demitido do Flamengo mesmo após as conquistas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América em 2022. A cúpula rubro-negra optou pela contratação do português Vítor Pereira, que deixou o Corinthians ao fim da Série A.

Com Dorival Júnior livre no mercado mais uma vez, o Goiás tentou contratar o técnico que é um desejo antigo do clube. A diretoria esmeraldina, inclusive, estava disposta a fazer um esforço financeiro, buscar patrocinadores, para bancar a contratação do experiente treinador.

No entanto, após consulta ao técnico, a diretoria esmeraldina ouviu do treinador que ele não deverá aceitar convites no momento, mas deixou as portas abertas para trabalhar na Serrinha. “Ele agradeceu muito e disse que um dia trabalhará no Goiás, mas que precisava de um tempo para fazer uma reflexão sobre o que aconteceu (saída do Flamengo)”, resumiu Edmo Mendonça Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás.

Na temporada passada, o Goiás buscou a contratação de Dorival Júnior antes de acertar com Jair Ventura. O treinador era o nome predileto do presidente executivo Paulo Rogério Pinheiro, mas na ocasião declinou do convite esmeraldino devido a problemas familiares.

O Goiás está no mercado para contratar uma comissão técnica para conduzir o elenco do Goiás já no início da pré-temporada, que está marcada para começar no dia 15 de dezembro.

