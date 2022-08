O retorno do polivalente Apodi no Goiás ainda não foi como o torcedor esmeraldino esperava, mas trouxe alívio ao ver o jogador em campo após longo período de mais de dois meses ou 16 jogos de ausência na temporada. O camisa 22 atuou durante dez minutos, com acréscimos, na vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-MG e deve aumentar a minutagem em campo na sequência do Brasileirão. O próximo compromisso será o clássico contra o Atlético-GO.

Apodi exerceu função defensiva contra o Atlético-MG. O jogador de 35 anos entrou em campo aos 42 minutos do 2º tempo, na vaga do meia pela direita Dieguinho. O Goiás já vencia por 1 a 0 e sofria pressão da equipe mineira, que buscava o empate e empurrava a equipe esmeraldina no campo de defesa.

O time já atuava, desde os 28 minutos da etapa final, com três zagueiros e linha de cinco defensores na fase defensiva. Apodi atuou como meia pela direita, mas não teve oportunidades para mostrar sua principal qualidade, de ser veloz e participar de jogadas de transição ofensiva.

O jogador tocou na bola quatro vezes, acertou o único passe que tentou e realizou dois cortes após cruzamentos do Atlético-MG (números do Sofascore).

A volta de Apodi demorou a ocorrer. O jogador sofreu uma contusão muscular na coxa direita em junho, na 9ª rodada do Brasileirão, na vitória (2 a 1) contra o Botafogo. Depois disso, o time esmeraldino jogou 14 vezes na Série A e em duas oportunidades pela Copa do Brasil sem a presença do polivalente jogador, que é destaque no clube desde o ano passado.

Em algumas ocasiões, antes das partidas contra São Paulo (19ª rodada), Coritiba (20ª rodada) e Avaí (22ª rodada), o retorno do jogador foi cogitado pela comissão técnica, que preferiu aguardar. Até que a volta ocorreu, no último sábado (20).

Neste ano, o Goiás sofreu com casos de jogadores lesionados com problemas musculares. Apodi só retornou após .ais de dois meses de recuperação e trabalhos físicos voltados para seu recondicionamento.

Agora, o jogador busca retomar o ritmo de jogo para voltar ao time titular do Goiás. Não há ainda a confirmação se ele seguirá na reserva ou se terá chance de iniciar o clássico entre os 11 titulares. Contra o Atlético-GO, Apodi disputará seu sexto clássico goiano com a camisa esmeraldina.

Apodi nunca participou diretamente de gols do Goiás em partidas contra os rivais Atlético-GO e Vila Nova. Contra o Tigre, o jogador foi titular e atuou durante todos os minutos dos jogos entre as equipes na Série B do ano passado - o time colorado venceu o duelo na Serrinha por 2 a 1 e, no OBA, os rivais empataram sem gols.

Neste ano, Apodi enfrentou o Atlético-GO em três ocasiões. Nos dois jogos da final do Campeonato Goiano, foi reserva na ida, com vitória rubro-negra por 1 a 0, e titular na volta, na derrota alviverde por 3 a 1. Também atuou no jogo entre as equipes no 1º turno deste Brasileirão, que terminou com triunfo esmeraldino por 1 a 0, no Accioly.

Em todos os clássicos Apodi mostrou ser uma das válvulas de escape do time, sempre com jogadas em velocidade, sendo acionado no campo de ataque (dentro da área em alguns lances) e participando efetivamente das jogadas ofensivas do Goiás. Voltar a ser decisivo está nos planos para nas próximas partidas do polivalente jogador.