O goleiro Ronaldo viveu uma noite de herói junto à torcida do Atlético-GO, na quinta-feira (7), no Estádio Serra Dourada, após defender cobrança de pênalti do meia Hugo Quintana. Na sexta-feira (8), Ronaldo já estava treinando no CT do Dragão, como faz diariamente. Nesta rotina de trabalho, o goleiro revelou que treina em média cerca de 30 penalidades por semana.

O goleiro e os outros jogadores da posição trocam informações e recebem dados com a equipe de preparação de goleiros e analistas de desempenho. Tem sido assim, antes dos jogos decisivos, como ocorreu diante do Olimpia (na Sul-Americana) e Cuiabá-MT (Copa do Brasil), nos quais foi peça fundamental para o Dragão passar de fase.

"Treinamos bastante durante a semana. Quando há jogos decisivos (eliminatórios), treinamos com os batedores oficiais. Cada um bate, na média, dois pênaltis", detalhou o goleiro do time atleticano. Antes do clássico decisivo pela Copa do Brasil, diante do Goiás, na próxima quarta-feira (13), no Estádio da Serrinha, novamente haverá preparação na bola parada envolvendo os cobradores (pênaltis) e os goleiros do Atlético-GO.

Além de comemorar a defesa decisiva para o Atlético-GO, Ronaldo também festeja, nesta sexta-feira (8), o aniversário do filho, Theodoro, que está completando um ano. Ronaldo vai curtir a pausa antes da viagem para Santos-SP, neste sábado (9). A delegação do Dragão viaja ao meio-dia para São Paulo.

Sobre a defesa na cobrança de Hugo Quintana, Ronaldo disse que a bola foi um pouco acima do salto que ele deu para tocar a mão na bola. "Ali, é muito rápido. Foi uma bola difícil. Consegui erguer o braço (esquerdo) e fazer a defesa", citou Ronaldo, que ficou na torcida para que a bola saísse à linha de fundo para concretizar a intervenção salvadora.

Ronaldo também se mostra satisfeito pelo interesse do Atlético-GO em estender o contrato dele e adquirir os direitos econômicos sobre o jogador. Porém, ele garante que deixa isso aos cuidados dos procuradores, André Cury e Francisco Godoy.

"Desde quando cheguei aqui, o Adson (Batista, presidente) e o Atlético-GO acreditaram no meu trabalho. Foi importante", ressaltou o goleiro, lembrando que enfrentou um início de trabalho difícil, pois teve uma lesão muscular, ficou sem treinar para se recuperar e, só depois, começou a ganhar ritmo de jogo. A estreia de Ronaldo foi no dia 24 de abril, no empate de 1 a 1 com o Botafogo, no Estádio Antonio Accioly.

Mesmo sem esconder o contentamento pela defesa e o momento de protagonismo na conquista da classificação sobre o Olimpia, Ronaldo avisou que é preciso "manter o foco" no próximo jogo do Dragão, que será disputado neste domingo (10), na Vila Belmiro, contra o Santos.

O adversário está em crise por ter sido eliminado na Copa Sul-Americana pelo Deportivo Táchira (Venezuela), nos pênaltis. "Estamos vivos em três competições, mas agora o nosso foco é todo no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil (jogo com Goiás, dia 13) fica para depois. Nosso foco é todo no Santos. Temos de recuperar no Brasileiro e teremos à frente um adversário que também precisa do resultado", argumentou o goleiro.