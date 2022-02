Esporte Companhia aérea alfineta Djokovic por frase sobre vacina e viraliza Tenista declarou que aceitaria ficar fora de competições como Wimbledon e Roland Garros por causa de sua posição sobre a vacina

A companhia aérea Ryanair alfinetou o tenista Novak Djokovic em post no Twitter e viralizou. A empresa irlandesa compartilhou um print de uma declaração do sérvio em entrevista à BBC. "Não sou antivacina, mas abrirei mão de torneios se for obrigado a me vacinar", disse o tenista. Foi então que a Ryanair escreveu: "Não somos uma companhia aérea, mas fazemos voo...