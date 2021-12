Esporte Competitiva e política, temporada 2021 uniu o melhor e o pior da Fórmula 1 O título de pilotos não era disputado até a última prova por pilotos de equipes diferentes desde 2012. Uma decisão na última volta só tinha acontecido uma vez, em 2008, e dois pilotos só tinham chegado ao GP final empatados também em uma oportunidade, em 1974

O ano de 2021 começou com cara de mais do mesmo para a Fórmula 1, após uma temporada de domínio absoluto da Mercedes e com as atenções voltadas ao futuro, com todas as mudanças de regulamento pelas quais a categoria vai passar em 2022. Mas as previsões não poderiam estar mais equivocadas: este ficará marcado como um dos melhores dos mais de 70 anos de história do esporte. E...