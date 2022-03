Esporte Concentrado para final, Atlético-GO vai acompanhar sorteio da Sul-Americana Dragão conhece três adversários da fase de grupos da competição internacional nesta sexta-feira (25)

O Atlético-GO terá uma sexta-feira (25) marcada pelo último treinamento antes da decisão do Goianão 2022, diante do Goiás, e também de expectativa pelo sorteio que vai apontar os três adversários do Dragão na 1ª fase da Copa Sul-Americana. O torneio continental terá 32 equipes, que serão divididas em oito grupos, de A a H (com quatro times cada um), na etapa inicial ...