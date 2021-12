Esporte Confederações com sucesso olímpico amargam grave crise financeira Problemas não afetam o alto rendimento imediatamente, mas refletem na formação de novos atletas e ampliam o histórico negativo da gestão esportiva no país

No mesmo ano em que o Brasil teve sua melhor campanha na história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, entidades responsáveis por gerir esportes que contribuíram para essas performances enfrentam grave crise financeira e administrativa. Atualmente, cinco confederações olímpicas estão impedidas de receber recursos federais a que têm direito, arrecadados com as lot...