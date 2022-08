O Goiás venceu o Atlético-GO, por 2 a 1, no último clássico goiano de 2022. No sexto duelo entre os rivais na temporada, o time esmeraldino bateu o Dragão na Serrinha com gols de Marquinhos Gabriel e Caetano. Shaylon descontou para o time atleticano no duelo que abriu a 24ª rodada do Brasileirão. Abaixo confira imagens do confronto deste sábado (27).