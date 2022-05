Esporte Confira os resultados e fotos da 20ª edição do Rally da Mulher Prova voltou a ser disputada em 2022, após dois anos de ausência por causa da pandemia da Covid-19, e contou com a participação de mais de 500 competidoras

O Rally da Mulher voltou a ser disputado em 2022, após dois anos fora do calendário esportivo por causa da pandemia da Covid-19. Tradicionalmente percorrida por mais de sete horas de duração, o evento contou com a presença de mais de 500 competidoras que percorreram cerca de 200km neste sábado (28), por cinco categorias: Expedition (4x4 e 4x2), Turismo (4x4 e 4x2) e Co...