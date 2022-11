O técnico Allan Aal, que está garantido no Vila Nova para 2023 após renovação que estava prevista em contrato e foi confirmada por treinador e clube pouco antes da final da Copa Verde, lamentou a derrota na final do torneio regional, na noite deste sábado (19), para o Paysandu. O Tigre volta a ser vice-campeão da competição, como ocorreu no ano passado, na decisão diante de outro adversário paraense, o Remo.

"Perdemos o título em 30 segundos. A gente fica triste, dói, mas tem que ter equilíbrio", comentou o treinador sobre a temporada do Vila Nova, que conseguiu uma arracanda no 2º turno da Série B, evitando um rebaixamento, e chegou à decisão da Copa Verde em uma competição de tiro curto.

Neste sábado (19), vencia até o último lance do jogo, quando sofreu o empate por 1 a 1 - o primeiro jogo ficou 0 a 0. Nos pênaltis, o Vila Nova foi derrotado pelo Paysandu por 4 a 3.

Antes da partida final da Copa Verde, o registro de Allan Aal apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Era a renovação prevista em contrato sendo confirmada. O treinador falou sobre a decisão neste sábado (19) e disse que a tomou porque está feliz no clube colorado.

"Procuro priorizar a situação de me sentir feliz onde estou e fazer as pessoas felizes com meu trabalho. A partir do momento que não sentir mais isso, mudo o rumo da minha vida profisisonal. O que pesou (para permanecer) foi o fato de estar feliz aqui, estar sendo valorizado pelo trabalho, pelos torcedores dentro e fora de campo", contou Allan Aal.

O treinador também disse que a diretoria se comprometeu a reforçar o time para que o Via Nova tenha a possibilidade de fazer uma temporada mais estável em 2023 e "não sofra como sofreu este ano". "A diretoria se comprometeu a fazer o melhor, a se reforçar, se organizar, ir ao mercado nos reforçar."

