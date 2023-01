Primeiro campeão - O Atlético-GO foi o primeiro time campeão do Goianão, após superar o rival Goiânia na decisão de 1944.Também teve o primeiro artilheiro da história do Estadual - o ex-atacante Ari, com oito gols.

Goleadores - Luciano e Bé são os colorados que mais marcaram gols pelo Vila Nova, em uma edição do Goianão. Os ex-atacantes marcaram 29 vezes pelo Tigre. Luciano em 1995 e Bé em 1993.

9 clubes conquistaram o título de campeão goiano na história: Goiás, Vila Nova, Atlético, Goiânia, Crac, Itumbiara, Anápolis, Goiatuba e Grêmio Anápolis.

Invicto - O Dragão é o time que mais venceu o Goianão de forma invicta. Foram três edições: 1944, 1955 e 1957. Goiânia, Vila Nova e Goiás venceram o Estadual invictos em duas ocasiões, cada.

16 clubes tiveram goleadores ao longo das 79 edições do Goianão. Atlético-GO, Goiás, Anapolina, Anápolis, Aparecidense, Campinas, Goiânia, Campineira, Crac, Goianás, Goianésia, União, Inhumas, Itumbiara, Trindade e Vila Nova já tiveram artilheiros em ao menos uma edição.

Maior campeão - O Goiás é o time que mais foi campeão goiano na história. Soma 28 conquistas. O Atlético-GO é o 2º, com 16 taças. Vila Nova (15) e Goiânia (14) aparecem na sequência.

7 dos 12 times que vão disputar o Goianão 2023 já foram campeões do Estadual. Esta edição é, ao lado de 2022, 1999 e 1993, a que mais possui equipes campeãs: Anápolis, Atlético, Crac, Goiás, Goiânia, Grêmio Anápolis e Vila Nova.

Decisivo - O Goiás é um clube decisivo quando o assunto é Goianão. Em 79 edições, foi campeão ou vice em 51 campeonatos. A equipe alviverde levantou o troféu 28 vezes e ficou em 2º lugar, não necessariamente em finais diretas, em 23 ocasiões.

Quase duas décadas - O time colorado vive seu maior jejum de conquistas do Goianão. O Vila Nova foi campeão goiano pela última vez em 2005. Desde então, já se passaram 17 edições e o Tigre bateu na trave duas vezes com vices em 2017 e 2021.

Quase tri - O Atlético-GO é o único time da capital, considerando os quatro principais clubes, que nunca foi tricampeão goiano consecutivo. O Dragão teve duas oportunidades de vencer o Estadual três vezes seguidas, mas bateu na trave. Após títulos em 2019 e 2020, caiu na semifinal em 2021. Em 2012 foi vice-campeão, após os títulos de 2010 e 2011.

Fim do jejum - Quando voltou a vencer o Goianão, em 2007, o Atlético-GO quebrou seu maior período sem a conquista do Estadual. O Dragão ficou 18 anos sem vencer o Campeonato Goiano, feito que foi encerrado quando derrotou o rival Goiás em decisão de dois jogos

16 anos - Foi o intervalo de tempo que o Goianão ficou sem ter uma partida com a presença de uma árbitra de campo. Michelle Safatle interrompeu a lacuna em 2022, no jogo entre Vila Nova e Goiatuba, na última rodada da fase de grupos do Estadual. Antes dela, Sirley Cândida tinha sido a última mulher a apitar um jogo em 2006.

100% de aparições o Goiás tem na 1ª Divisão do Campeonato Goiano. O time esmeraldino, que também é o maior campeão, é o único que disputou todas as edições do Estadual.

1978 foi o ano que registrou o recorde de gols de um artilheiro em uma edição do Goianão. O feito é do ex-atacante Baltazar, que pelo Atlético-GO, marcou 31 gols.

É tetra! É tetra! - O final da década 1970 e início de 1980 foi marcante para o Vila Nova, que venceu o Goianão em quatro edições seguidas. O tetracampeonato entre 1977 e 1980 foi a maior sequência consecutiva de conquistas do Estadual do time colorado na história.

8 jogadores já foram goleadores pelo Goiânia na história: Mateba, Elson Salsicha, Foca, Orestes, Laílson, Waldeir, Carlos Ramos e Valmir.

Depois do Goiás... - ...o Atlético-GO é o time que mais terminou edições do Goianão com artilheiros. O Dragão teve goleadores em 16 ocasiões. A última vez, porém, foi em 2014, com nove gols marcados pelo atacante Júnior Viçosa.

64 jogadores diferentes se sagraram artilheiro do Campeonato Goiano ao longo das 79 edições. O mais recente foi o atacante Nicolas, do Goiás, que terminou como goleador na edição de 2022, com oito gols marcados.

15 vezes - O Vila Nova foi campeão goiano. O time colorado é o terceiro que mais vezes venceu o Estadual na história

Clube empresa - O Grêmio Anápolis é a única equipe, entre as 12 que vão disputar o Goianão 2023, que é gerido desta forma.

A maldição do Serra - Dos quatro clubes da capital que já foram campeões goianos, o Goiânia é o que vive o maior jejum de títulos: 48 edições. Há uma coincidência nessa história. O Galo venceu o Estadual pela última vez em 1974, um ano antes da inauguração do Serra Dourada. Depois disso, o Goiânia nunca mais venceu a competição.

Voltou - O Galo retorna à elite do Goianão após duas temporadas na Divisão de Acesso. O time alvinegro foi vice-campeão da 2ª Divisão em 2022 e volta à elite neste ano.

Time de artilheiros - O Goiás é o clube que mais terminou edições do Goianão com artilheiros. Ao longo das 79 edições, o time esmeraldino teve goleadores em 18 ocasiões. Foram 16 jogadores. Apenas Lincoln, o Leão da Serra, foi artilheiro em mais de uma edição pelo clube alviverde: 1973, 1975 e 1976

Penta - Na história do Goianão, só dois times venceram o Estadual de maneira consecutiva cinco vezes: Goiânia e Goiás. O Galo, porém, foi o pioneiro - venceu entre os anos de 1950 e 1954. O feito foi igualado pelo clube esmeraldino entre os anos de 1996 e 2000.

4 edições seguidas - É o maior registro de temporadas que o Goiás ficou sem conquistar um título goiano. O jejum é a atual sequência da equipe esmeraldina, que foi campeã pela última vez em 2018. Isso também ocorreu entre os anos de 1967-1970 e 1977-1980.

14 a 0 - foi o resultado da maior goleada já registrada no Campeonato Goiano. A vitória expressiva foi do Atlético-GO, no dia 12 de setembro de 1948, diante do extinto Botafogo FC. Não há registro do local da partida e autores dos gols.

Nonato - O ex-atacante, que fez história no futebol goiano, foi artilheiro do Goianão em quatro edições, três seguidas. Ele é o recordista quando o assunto é artilharia. Ninguém foi goleador máximo do Campeonato Goiano mais vezes que ele. Os feitos foram registrados em 2014, 2015, 2016 e 2018.

Foca - Era, até 2016, o único jogador a ser artilheiro do Goianão em três edições seguidas. O ex-atacante do Goiânia fez história na década de 1950, sendo goleador máximo em 1951, 1952 e 1953. Esse feito foi igualado por Nonato, entre 2014 e 2016.

Sirley Cândida - É até hoje a única mulher que apitou final de Campeonato Goiano na história. Ela esteve em campo no famoso jogo do WO do Vila Nova diante do Goiás no Goianão de 2000. Em 2001, comandou a arbitragem do primeiro jogo da decisão entre os rivais. O Tigre venceu por 1 a 0.

WO - Um dos emblemáticos casos com polêmica de arbitragem no Goiano ocorreu em 2000. No jogo de ida entre Vila Nova e Goiás, os colorados tiveram três jogadores expulsos e reclamaram das decisões do árbitro Elmo Resende, principalmente no lance que gerou o gol da vitória esmeraldina, de 3 a 2, após cobrança de pênalti. Após o jogo, os atletas partiram para cima do árbitro e a diretoria do clube optou por não entrar em campo na volta. Por WO, o Goiás conquistou o penta consecutivo.

30 jogadores fizeram parte do elenco campeão pelo Grêmio Anápolis em 2021. O goleiro Jordan, o meia Lúcio e o atacante Lucão foram os que mais jogaram, 15 das 16 partidas

4 clubes disputaram a menor edição do Campeonato Goiano, em 1945 - Atlético, Goiânia, Goiás e Vila Nova.

20 gols o ex-atacante Róbson marcou pelo Crac no Goianão de 1998. Ele é o goleador máximo do Leão do Sul, em uma edição do Estadual.

Base campeã - O Goiatuba campeão goiano em 1992 teve como base do elenco muitos jogadores que, em 1991, foram campeões com o Piracanjuba, na Divisão de Acesso

Mais de cinco décadas - Foi o intervalo entre os títulos do Grêmio Anápolis e do Anápolis, únicos clubes da cidade que foram campeões goianos na história. A Raposa venceu o Goianão 56 anos depois da conquista do Galo da Comarca.

100% de aproveitamento o Goiatuba teve no quadrangular final que definiu o campeão goiano em 1992. Foram seis vitórias do time do interior. No jogo do título, o Azulão venceu o Vila Nova por 2 a 0, no Serra Dourada

4 a 0 - Foi o placar agregado das vitórias do Itumbiara sobre o Goiás, na decisão de 2008. Na ida, no JK, o Gigante do Vale venceu por 1 a 0. Na volta, no Serra Dourada, goleou por 3 a 0.

26,5% - das edições do Campeonato Goiano terminaram com artilheiros por clubes de fora da capital, interior ou região metropolitana. Anapolina, Anápolis, Aparecidense, Crac, Goianás, Goianésia, Inhumas, Itumbiara e Trindade são as equipes que tiveram goleadores máximos ao longo das 79 edições. O último registro foi do Camaleão, com o atacante Alex Henrique, que marcou oito vezes em 2021.

43 edições do Goianão tiveram a participação do Itumbiara. O Gigante do Vale vive má fase e foi rebaixado à 3ª Divisão do Campeonato Goiano em 2022

4 vezes o Anápolis chegou em decisões do Goianão. O Galo da Comarca é, ao lado do Crac, o time com mais aparições em finais do Estadual - foi campeão em 1965, vice em 1968, 1995 e 2016

1 milhão de reais - Foi o valor da “aposta” que o elenco do Itumbiara fez com o ex-prefeito Zé Gomes, que morreu em 2016 e teria dito para jogadores, na época da decisão, que o Gigante do Vale não iria vencer o Goiás na decisão. Os jogadores afirmaram que abririam mão do último salário se fossem derrotados. A premiação foi paga pelo político após a conquista do título goiano em 2008.

18 é a maior quantidade de clubes por uma edição da 1ª Divisão. Esse fato se repetiu em 1993 e 1994.

Jonas Duarte - A conquista do Anápolis em 1965 também foi o primeiro título celebrado na história no estádio Jonas Duarte, casa dos clubes anapolinos no Goianão.

27 edições - separaram o Inhumas, novidade no Goianão 2023, da sua última aparição na elite do futebol goiano.

25 anos - se passaram entre o título goiano do Goiatuba (1992) e do Crac (1967). Esse é o maior período entre títulos no interior, após a primeira conquista, do Anápolis em 1965.

Superstição - Em 2001, o Vila Nova decidiu jogar as duas partidas da decisão contra o Goiás com o segundo uniforme, o branco. O objetivo era ter algo “novo” contra o rival. Deu certo, o Tigre venceu a ida por 1 a 0 e a volta por 3 a 1 para sagrar-se campeão goiano.

Bicampeão - O Crac é o único time do interior que venceu o Goianão em duas ocasiões. O primeiro título foi em 1967, o segundo foi conquistado em 2004. Quem teve a chance foi o Anápolis em 2016, mas acabou com o vice-campeonato.

Regionalizado - Até o início dos anos 1960, o Goianão, era uma competição entre times de Goiânia e de cidades vizinhas, como Nova Veneza, Inhumas e Campinas (na época um município). Anápolis e Buriti Alegre tinham suas próprias competições. Todos passaram a jogar juntos a partir de 1962.

Tapetão - O Goiás foi campeão goiano em 1981 no tapetão. O clube encarou a Anapolina na decisão de três jogos, todos terminaram empatados. Por ter melhor campanha, a Rubra comemorou o título. Na Justiça, porém, o clube alviverde reverteu a decisão após a equipe colorada ter escalado um jogador irregular.

195.029 pessoas estiveram presentes nos jogos do Goianão em 2022, o primeiro com a presença de público em meio à pandemia da Covid-19. A média de público pagante foi de 2.391 torcedores, por jogo.

Escala de arbitragem - Se hoje os árbitros de cada partida são definidos por meio de escala submetida a audiência pública, as escolhas nas primeiras edições do Goianão, na década de 1940, eram bem diferentes. Quem cobrasse menos para apitar um jogo era escolhido. Os árbitros se reuniam na sede da federação e eram escolhidos por meio do valor que definiam como pagamento.

Antônio Pereira - Foi o primeiro árbitro goiano que entrou para o quadro de arbitragem da Fifa. O goiano, hoje com 65 anos, apitou jogos do Goianão entre 1984 e 2001. Hoje, o árbitro Wilton Pereira Sampaio e os assistentes Fabrício Vilarinho e Bruno Pires são os goianos que integram o quadro da Fifa. Wilton e Bruno estiveram na Copa do Catar.

4 equipes representam a capital no Goianão 2023. Dois times são de Anápolis, enquanto Aparecida de Goiânia, Catalão, Goianésia, Inhumas, Iporá e Morrinhos possuem um representante cada. São oito cidades com equipes no Estadual.

Dois títulos no mesmo ano - É raro, mas ocorreu na história do Goianão. Em 1979, o Vila Nova foi campeão duas vezes. O título de 1978 foi celebrado no dia 22/4/1979, na vitória do Tigre, por 1 a 0, no clássico com o Goiás. O formato de disputa previa 52 rodadas em duas fases e mais 13 rodadas em hexagonal. Neste mesmo ano, mas em torneio disputado em quatro meses, com menos times e menos rodadas, o Vila Nova foi campeão goiano de 1979, no dia 12 de agosto.

826 gols foram marcados no Goianão de 1994. Até hoje, é a edição com mais gols marcados e mais jogos disputados. Foram 351 partidas com média de 2,35 por duelo. Em comparação com a edição de 2023, serão 80 jogos.

9 times do interior disputaram finais diretas na história do Campeonato Goiano. Apenas dois deles terminaram como campeões: Itumbiara (2008) e Grêmio Anápolis (2021). Os vices, em finais diretas, foram Goianésia (2020), Aparecidense (2018 e 2015), Anápolis (2016 e 1995), Santa Helena (2010), Novo Horizonte (2002 e 2003), Anapolina (1981) e Crac (1997)

Artilheiros por clubes diferentes - Ao longo das 79 edições, alguns jogadores foram goleadores máximos em uma edição de Goianão por clubes diferentes. Foram quatro atletas na história: Baltazar (Goiás e Atlético). Nonato (Goianésia e Aparecidense), Tarzan (Vila Nova e Atlético) e Túlio Maravilha (Vila Nova e Goiás).

Puskás - O gol mais bonito do futebol mundial em 2015 foi marcado em um jogo disputado no Goianão. A premiação foi entregue, em 2016, para o ex-atacante Wendell Lira. No dia 11 de março de 2015, o ex-jogador atuava pelo Goianésia e emendou um belo giro para abrir o placar, com um golaço, da vitória de 2 a 1 do Azulão do Vale sobre o Atlético-GO no Serra Dourada.

5º ano seguido com o Goianão com 12 times na disputa. A novidade em 2023 é no formato de disputa, com todos os clubes se enfrentando em 11 rodadas para definição dos oito classificados ao mata-mata.

Raro - Em 2005, o ala do Goiás Paulo Baier se tornou o primeiro jogador que não era meia ou atacante a ser artilheiro do Goianão. Ele é, até hoje, o único atleta nesta condição a terminar como principal goleador no Estadual. Na ocasião, o ex-esmeraldino marcou 12 gols pelo time alviverde.

Campeão no ano seguinte - Algumas edições do Goianão, na década de 1960, tiveram títulos celebrados no ano seguinte. O Vila Nova, campeão goiano de 1961, só levantou a taça em 1962. O mesmo ocorreu com o Tigre em 1962 e 1963. Antes, o Goiânia já havia passado por essa situação nos títulos de 1959 e 1960. Antigamente, as equipes disputavam torneios regionais: goianienses, anapolinos e do interior. Os vencedores dessas competições disputavam o título goiano, que começava em um ano e terminava no outro.

Estádios campeões - Todos os estádios da capital já definiram ao menos um campeão do Goianão. Estádios Olímpico (especialmente nas primeiras décadas), Serra Dourada (a maioria, desde que foi inaugurado, em 1975), Antônio Accioly (Crac, em 1967, e Atlético, em 2020), Onésio Brasileiro Alvarenga (Grêmio Anápolis, em 2021) e a Serrinha (o último, ano passado, com o Atlético como campeão).

8 equipes do interior foram vice-campeãs ao longo das 79 edições do Goianão: Anapolina, Anápolis, Aparecidense, Crac, Goianésia, Inhumas, Novo Horizonte e Santa Helena.

Hélio dos Anjos - É o treinador que mais foi campeão do Campeonato Goiano. O técnico de 64 anos conquistou cinco títulos pelo Goiás: 1999, 2000, 2009, 2015 e 2018.

Em campo e fora - Ao longo das 79 edições, personagens do futebol goiano foram campeões como jogadores e técnicos. Roberto Oliveira (como jogador no Vila e técnico do Atlético), Jailton Santos (como jogador no Goiás e técnico no Atlético), Sílvio Criciúma (como jogador e técnico do Goiás) e Cléber Gaúcho (como jogador pelo Goiás e técnico no Grêmio Anápolis) são alguns exemplos.

Campeão da madrugada - Em 1973, o campeão goiano só foi conhecido na madrugada. O Vila Nova venceu o jogo de ida, contra o Goiás, por 2 a 1. Na volta, que começou às 21 horas, o time esmeraldino vencia por 2 a 0 e a equipe colorada teve dois jogadores expulsões. Após muita confusão, reclamação da equipe vilanovense, houve uma queda de energia no estádio Olímpico. Um gerador foi levado para o local e a energia só foi retomada no início da madrugada. O jogo voltou, foi para prorrogação e para decisão nos pênaltis, que o Tigre venceu por 3 a 0.

700 jogos o Crac completará em 2023 na elite do Goianão. Desde a primeira participação, em 1966, o Leão do Sul jogou 698 vezes na 1ª Divisão do Campeonato Goiano

Rivalidade do início - Nas primeiras 17 edições, apenas Atlético e Goiânia conquistaram o Estadual. O Galo foi campeão 12 vezes e o Dragão, cinco vezes

Último jogo no Serra Dourada - Faz tempo, viu?! A última vez que o maior palco do futebol goiano foi utilizado em um jogo do Goianão foi em 2019. Na ocasião, o Goiânia venceu o Itumbiara, por 1 a 0, no dia 23 de fevereiro, pela 8ª rodada da fase de grupos.

Árbitros irmãos em finais - Em um intervalo de dez anos, dois irmãos apitaram finais de Goianão. Paulo César de Oliveira, que é irmão mais velho de Luiz Flávio de Oliveira e hoje é comentarista de arbitragem, trabalhou no jogo de ida entre Atlético e Goiás, que terminou 2 a 2, em 2012. Luiz Flávio foi o árbitro principal do jogo de volta do Goianão do ano passado (2022), que teve vitória do Dragão, por 3 a 1, contra a equipe esmeraldina.

Clássicos em finais diretas - 21 edições do Goianão tiveram clássicos em finais diretas. Desde 1971, o Estadual é decidido neste tipo de confronto. Foram 10 duelos entre Goiás e Vila Nova, nove entre Atlético e Goiás e dois entre Goiás e Goiânia.

Pioneiro - O Anápolis foi o primeiro clube do interior a conquistar o título do Campeonato Goiano, feito obtido em 1965.

Campeões do mundo e do Goianão - Vampeta e Dadá Maravilha são os únicos campeões do mundo que já conquistaram um título do Goianão. O ex-volante foi campeão com o Brasil no penta de 2002 e goiano pelo Goiás em 2006. Depois de fazer parte do tri do Brasil em 1970, o ex-atacante conquistou o Goianão pelo time esmeraldino em 1983.

Cidades na elite - 28 cidades goianas tiveram clubes representantes ao longo de 79 edições da 1ª Divisão do Campeonato Goiano

62 profissionais vão trabalhar na arbitragem no Goianão 2023. Serão 30 árbitros e 32 assistentes. Três mulheres vão integrar o quadro: Michelle Safatle como árbitra principal e as assistentes Jordana Pereira e Geliainne de Barros Vargas.

Figurinha repetida - 16 jogadores foram artilheiros do Goianão em mais de uma edição. Alex Henrique, Anderson Barbosa, Baltazar, Bé, Dadi, Elson Salsicha, Foca, Laílson, Líbano, Lincoln, Nélson Padilha, Nonato, Tarzan, Toninho Índio, Túlio e Zé Henrique

7,5% dos títulos goianos foram conquistados por equipes do interior. Crac (duas vezes), Anápolis, Goiatuba, Itumbiara e Grêmio Anápolis foram os campeões pelo interior goiano.

VAR - O Goianão adotou o uso do árbitro assistente de vídeo (VAR) pela primeira vez em 2021, mas pelo Goianão de 2020 - o jogo foi entre Atlético-GO e Aparecidense, pela semifinal, com vitória do Dragão por 2 a 1.

A torcida ligou e escolheu - Para movimentar o Goianão, em 2007 a Federação Goiana de Futebol contratou 12 jogadores e “distribuiu” entre os times do Estadual. A FGF bancava os salários dos atletas. Para definir em qual clube cada atleta jogaria, ao longo de um mês, torcedores tiveram que ligar em um telefone e identificar o seu time. O mais votado escolheria primeiro, o segundo escolheria em seguida e assim sucessivamente. A Canedense recebeu quase 100 mil votos e conquistou o 1º lugar, escolhendo Túlio Maravilha. Os outros escolhidos, por ordem dos times mais votados, foram: Anaílson (Atlético), Fábio Luís (Trindade), Alex Oliveira (Vila Nova), Aldrovani (Itumbiara), Gian (Goiás), Paulinho Kobayashi (Mineiros), Tiano (Goiânia), Yan (Jataiense), Bruno Reis (Anapolina), Esley (Crac) e Sinval (Rioverdense).

Minaçu - É a única cidade do Norte goiano que teve um representante ao longo das 79 edições do Goianão