Esporte Conmebol cogita adiar jogo do Inter em razão de tempestade que atinge o RS Porto Alegre possui previsão de ventos superiores a 110 Km/h, chuva e frio nesta terça-feira (17)

A previsão de ventos fortes, chuva e muito frio pode ocasionar o adiamento do jogo entre Inter e Independiente de Medellín, marcado para as 19h15 (de Brasília), desta terça-feira (17), em Porto Alegre, pela Copa Sul-Americana. A capital gaúcha se prepara para uma forte tempestade e vários serviços já foram cancelados. O cenário que se desenha para o Rio Grande do Sul...