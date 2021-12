Esporte Conmebol muda regra da Libertadores e faz Athletico virar cabeça de chave Campeão da Sul-Americana agora será cabeça de chave na fase de grupos da principal competição continental

Uma pequena mudança no regulamento específico da Copa Libertadores de 2022 vai permitir que o Athletico apareça no pote 1 do sorteio da fase de grupos e, ao mesmo tempo, colocar o Corinthians na mira de argentinos e uruguaios. O novo regulamento foi divulgado pela Conmebol na tarde deste domingo (19). Nele, há uma ligeira alteração em relação a anos anteriores: desta ...