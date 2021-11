Esporte Conmebol pune árbitros de Argentina x Brasil por não expulsão de Otamendi Lance aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo e chegou a ser checado pelo VAR

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (17) a suspensão de dois árbitros que atuaram no empate entre Argentina e Brasil, pelas Eliminatórias da Copa 2022. Os uruguaios Andrés Cunha, que estava no campo, e Esteban Ostojich, que estava no VAR, foram punidos pela comissão de arbitragem por não terem mostrado cartão vermelho ao zagueiro Otamendi, que acertou uma cotovelada n...