Esporte Conmebol pune com mais rigor infrações de marketing do que o racismo O artigo 17 do código, que trata da discriminação, prevê que a multa mínima será de pelo menos R$ 149 mil. Se um clube não permitir a exposição de patrocinadores no estádio, o valor é a partir de R$ 248,2 mil

Dias antes da final da Copa Libertadores 2021, a Conmebol lançou uma campanha com título "A falta mais grave é o racismo". Mas pelo valor básico da multa prevista no Código Disciplinar da entidade para atos discriminatórios, não é bem assim. Desrespeitar um dos itens do regulamento de marketing resulta em punição mais pesada aos clubes do que injúrias raciais, como a...