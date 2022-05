Esporte Conmebol realiza nesta sexta (27) o sorteio das oitavas de final da Libertadores As equipes com melhor performance (menor numeração no ordenamento do 1 ao 16) definirão seus jogos em casa

A Conmebol realizará nesta sexta-feira (27), às 13h (de Brasília), o sorteio das oitavas de final da Libertadores entre as 16 equipes que se classificaram na fase de grupos. O pote 1 terá os primeiros colocados dos grupos: Palmeiras, Estudiantes, Atlético-MG, River Plate, Colón e Flamengo. Os grupos B, do Athletico-PR, e E, do Corinthians, ainda estão em aberto e terã...