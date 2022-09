O técnico Jair Ventura poderá repetir a escalação do Goiás pela terceira vez consecutiva, desta vez para enfrentar o Flamengo no próximo domingo (11). Sem desfalques por suspensão ou lesão, em relação ao time escalado nas vitórias sobre Atlético-GO e Santos, o treinador esmeraldino deve definir a equipe nos próximos dois treinos.

Jair Ventura teve de lidar com muitas lesões e desfalques no início de sua trajetória como técnico do Goiás nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Essa realidade faz parte do passado, já que o treinador terá a oportunidade de repetir o time ideal pela terceira vez consecutiva. No entanto, essa possibilidade não é uma garantia de que a escalação será a mesma contra o Flamengo.

O treinador esmeraldino já disse várias vezes que gosta de “surpresas” na escalação, mas ressaltou também que o time titular é fruto da semana de trabalho, das condições físicas dos jogadores e, também, do adversário que será enfrentado.

Nas vitórias sobre Atlético-GO e Santos, o Goiás entrou em campo com: Tadeu; Maguinho, Reynaldo César, Caetano e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius.

Com 35 pontos conquistados, o Goiás ocupa a 9ª colocação na tabela de classificação. Com o empate entre Atlético-MG e RB Bragantino na abertura da 26ª rodada, o Goiás não terminará a rodada fora da primeira metade da tabela. O time esmeraldino pode perder posição apenas para o Santos, mas também pode ganhar a posição do América-MG, na melhor das hipóteses, e terminar a rodada na 8ª colocação.