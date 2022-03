Esporte Contra Morrinhos, Atlético-GO defende série invicta nas quartas No atual sistema de disputa do Goianão, nos últimos três anos o Dragão chegou três vezes às quartas de final e não perdeu

O Atlético-GO não tem desenvolvido aquilo que se espera dele neste início de temporada, mas está classificado às quartas de final com a 4ª melhor campanha da 1ª fase - atrás de Goiás, Anápolis e Vila Nova. O Dragão decidirá a vaga contra o Morrinhos, que pela primeira vez está numa fase decisiva do Goianão. O time do Sul do Estado chega motivado, após vitória de 2 ...