O atacante Luis Suárez reestreou pelo Nacional, do Uruguai, após 16 anos. Diante do Atlético-GO, o uruguaio saiu de campo derrotado após vitória goiana por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (1º), no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu.

O jogador permaneceu em campo durante 23 minutos, com acréscimos. Nesse período, deu 14 toques na bola, acertou seis dos oito passes que tentou e teve um chute bloqueado. Ele também venceu um duelo individual e perdeu seis posses de bola. As estatísticas são do Sofascore.

O primeiro passe de Suárez ocorreu aos 30 minutos. O astro recebeu no meio-campo, virou e tocou para Rodríguez, que sofreu falta do meia Jorginho.

Suárez sofreu uma falta do volante Marlon Freitas aos 35 minutos e três minutos depois finalizou pela primeira vez. Após cobrança de falta, o camisa 9 acertou a barreira e viu a bola sair para escanteio.

A principal grande jogada do Nacional com a participação de Suárez ocorreu aos 44 minutos. O atacante deu toque de primeira para Rodríguez, que cruzou na medida para o atacante Ramírez. Livre, dentro da área, o jogador acertou a trave direita do goleiro Renan.

Após o término da partida, Suárez reclamou bastante com o árbitro Eber Aquino/PAR, mas foi só.