Contra o Iporá, lateral do Atlético-GO completará cem partidas no Dragão

O lateral direito Dudu completará, no próximo jogo do Atlético-GO, a 100ª atuação pelo time atleticano. A marca será alcançada diante do Iporá, na noite desta quinta-feira (24), às 19h30, no Estádio Antonio Accioly. O Dragão precisa da vitória na partida que vai marcar a estreia do técnico Umberto Louzer no comando atleticano. Dudu espera que a equipe tenha a "int...