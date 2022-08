O Atlético-GO deve ter praticamente a mesma equipe que iniciou o jogo em que venceu o Nacional (Uruguai) em Montevidéu, na terça-feira (2) passada. A expectativa seria contar com o zagueiro e volante Edson, mas o técnico Jorginho revelou na coletiva desta segunda-feira (8) que não conta mais com o jogador, que seria opção na partida decisiva no Estádio Serra Dourada.

Edson foi substituído por Klaus no intervalo do jogo em que o Dragão foi goleado (4 a 1) pelo Flamengo, no Maracanã, no dia 30 de julho. Além de reclamar de um desconforto muscular, Edson está de saída do clube, pois acertou a transferência para o futebol árabe.

"O Edson está com uma dor. Realmente não tem condições", disse o técnico atleticano, sem informar se o jogador vai prorrogar a permanência com o Atlético-GO para mais algum jogo.

Não há mudanças radicais no time. "Vamos entrar literalmente com a equipe que entrou lá (Montevidéu)", resumiu o treinador. Como não terá o jogador para o sistema defensivo e nem todos os zagueiros do elenco têm condições de atuar na Sul-Americana, as opções do sistema defensivo ficaram restritas aos zagueiros Wanderson, Klaus e o jovem Michel.

Dos inscritos anteriormente, Gabriel Noga se transferiu para o Bahia, Edson está a caminho do Al-Adalah (Arábia Saudita), Ramon Menezes teve lesão no tendão de Aquiles, já foi submetido a cirurgia e não joga mais neste ano.

Os outros três zagueiros - Camutanga, Lucas Gazal e Emerson Santos - não estão inscritos na Sul-Americana, além de que sexta-feira (5) houve a contusão de Emerson Santos (caso cirúrgico, também no tendão de Aquiles), que também vai deixá-lo sem jogar no restante da temporada, antes mesmo de estrear pelo clube.

Jorginho deve escalar quase todo o time que começou o jogo e atuou muito bem em Montevidéu. Desfalque certo será o goleiro Ronaldo, com uma luxação no ombro direito e também vetado até dezembro.

O time deve ser: Renan; Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique; Gabriel Baralhas, Edson Fernando e Jorginho; Léo Pereira, Diego Churín e Luiz Fernando.

As novidades, em relação à formação que venceu o Red Bull Bragantino-SP no sábado (6), devem ser o zagueiro Klaus, os laterais Hayner e Arthur Henrique, o volante Gabriel Baralhas, o meia Jorginho e os atacantes Léo Pereira e Luiz Fernando - os três últimos estavam suspensos na Série A e não atuaram no sábado.