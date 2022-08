A torcida do Atlético-GO fez muita festa, comemorou a goleada de 3 a 0 sobre o Nacional (Uruguai), e superou na noite desta terça-feira (9) o maior público do clube nesta temporada - levou 20.649 pagantes ao Serra Dourada no jogo decisivo das quartas de final da Copa Sul-Americana, abrindo diferença de seis mil pessoas para os 14.419 pagantes registrados nas vitórias (2 a 0 e 5 a 3 nos pênaltis sobre o Olimpia, do Paraguai) nas oitavas de final do torneio internacional.

Porém, os torcedores do Dragão não quebraram o recorde de público do futebol goiano nesta temporada. A maior presença de torcida se deu pela 3ª fase da Copa do Brasil, na qual o Fluminense derrotou o Vila Nova por 2 a 0 no Serra Dourada - 29.138 pagantes, no dia 11 de maio.

Esta partida teve a segunda maior renda local em 2022 - R$ 818.430,00, perdendo para a bilheteria do jogo em que o Atlético-GO venceu por 2 a 0 o Corinthians, pelas quartas de final da Copa do Brasil, com R$ 1.031.825,00.

A bilheteria do jogo do Dragão diante do Nacional ficou atrás das melhores arrecadações - R$ 604.620,00.

Atlético-GO e Goiás são detentores das outras boas marcas no quesito público pagante em Goiânia - ambos tiveram boas presenças em jogos disputados nos estádios de cada um: 12.294 pagantes na final do Goianão (3 a 1 Atlético-GO), 12.097 pagantes na classificação rubro-negra nas oitavas de final da Copa do Brasil (3 a 0 Atlético-GO) em confrontos na Serrinha; e os 11.723 pagantes no primeiro jogo da final do Goianão (1 a 0 Atlético-GO) no Estádio Antonio Accioly.